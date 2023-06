El pícaro comentario de Luciano Castro sobre su relación con Flor Vigna: "Salvo que venga ella y me cuente que estamos en crisis, no me entero"

Si bien enfrentaron fuertes rumores de crisis, Luciano Castro atraviesa un gran momento con Flor Vigna. Sin embargo, el actor hizo un pícaro mensaje al hablar de las noticias que salen en los medios sobre la pareja.

“Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó”, comenzó diciendo Luciano en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos. Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezás a joder a terceros”, agregó.

Por otro lado, consultado acerca de la participación de su novia en Bailando 2023, el entrevistado se sinceró: “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí. Todo lo que decida ella, a mí me hace feliz. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, lo hace feliz”.

"Es un privilegio para una chica de 29 años, hace lo que quiere, me da un poco de envidia. Es buena persona. Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo". G-plus

“Es un privilegio para una chica de 29 años, hace lo que quiere, me da un poco de envidia. Es buena persona. Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo”, cerró Castro, sin escatimar en halagos para la mujer que conquistó su corazón.

FLOR VIGNA REVELÓ CÓMO REACCIONÓ LUCIANO CASTRO CUANDO LE MANDÓ EL TEMA QUE LE DEDICÓ

Luego de las repercusiones que despertó su flamante tema llamado Eres tú, y que está dedicado al hombre que conquistó su corazón, Flor Vigna reveló cómo reaccionó Luciano Castro cuando le mandó su significativa canción.

“Cuando le mandé la canción a Lucho se puso a llorar. Primero fue nuestra y después dijimos ‘gritémosela al mundo’”, comenzó diciendo Flor en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, la cantante reveló que ésta no fue la única letra que escribió inspirada en el actor: “Yo le compuse otras canciones a Lu para nosotros y para el juego nuestro, pero ésta me parecía que debía sacarla para afuera”.

“ESTAMOS ENAMORADOS Y NO ES SOLO EL ENAMORAMIENTO, SINO QUE TENEMOS UNA RELACIÓN MUY MADURA. ME GUSTA CREER QUE ES POR MUCHO TIEMPO. LA FANTASÍA ES QUE ES PARA TODA LA VIDA. CON LU YA VAMOS MÁS DE UN AÑO Y MEDIO Y ESTOY ORGULLOSA DE NUESTRA RELACIÓN". G-plus

“Estamos enamorados y no es solo el enamoramiento, sino que tenemos una relación muy madura. Siento algo muy especial. Me gusta creer que es por mucho tiempo. La fantasía es que es para toda la vida. Con Lu ya vamos más de un año y medio y estoy orgullosa de nuestra relación”, agregó, muy enamorada.

A la hora de describir al galán, señaló: “Lucho es muy sensible y esa es una de las partes que más me enamoró de él. Es muy valiente y es muy expresivo, es un hombre que cuando quiere decirte algo lindo y hacerte sentir amada usa muy buenas palabras y te desnuda mucho con su vulnerabilidad”.

"YO SÉ QUE, POR TRES AÑOS, POR LO MENOS, NO TENGO ESA MADUREZ DE DECIR ‘AHORA SÍ’. CUANDO SEA MAMÁ, QUIERO SER LA MEJOR MAMÁ POSIBLE DENTRO DE MIS CONDICIONES Y SIENTO QUE TODAVÍA NO LLEGUÉ A PENSARLO DE LLENO". G-plus

Por último, consultada por la posibilidad de tener un hijo en el corto plazo con su pareja, Flor cerró: “. Cuando sea mamá, quiero ser la mejor mamá posible dentro de mis condiciones y siento que todavía no llegué a pensarlo de lleno . Luciano es una persona que lo veo muy buen papá de sus hijos”.