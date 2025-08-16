Mica Viciconte, reconocida por su carisma y frescura, se ganó un lugar especial en las mañanas de Telefe gracias a su participación diaria en Ariel en su salsa, donde comparte pantalla con Nico Peralta y el conductor Ariel Rodríguez Palacios, interactuando con invitados y todo el equipo de cocina.

Sin embargo, en los últimos días, la panelista sorprendió a sus seguidores al debutar en el noticiero matutino Buen Telefe, ocupando el lugar de Lucila Illbele, quien se tomó unos días de descanso.

Mica Viciconte celebra su debut en un nuevo programa de Telefe. CRÉDITO: INSTAGRAM

EL MENSAJE DE MICA VICICONTE

A través de su cuenta de Instagram, Viciconte expresó su felicidad por este nuevo desafío profesional: “Gracias a @telefe por darme esta hermosa oportunidad de cubrir a @lulyillbele. Feliz de seguir aprendiendo cada día y de asumir nuevos desafíos. Un agradecimiento especial a todo el equipo de Buen Telefe por recibirme con tanto cariño, hacerme sentir cómoda y permitirme disfrutar cada momento del programa”. Además, dedicó unas palabras a Ariel Rodríguez Palacios por apoyarla en su crecimiento profesional.

Este debut llega en medio de un momento personal sensible para la influencer, tras el sentido posteo que realizó por la muerte de su suegro, el papá de Fabián Cubero, dejando en claro que su vida profesional y personal transitan semanas de grandes emociones.