Luego de que Ángel de Brito mandara al frente a Eva Bargiela al mostrar una foto en la que se la ve muy cómplice con el actor español, Miguel Ángel Silvestre, la participante de Bailando 2023 rompió el silencio.

“Voy a contar la verdad de lo que pasó. Yo fui a un evento de una serie de Miguel Ángel (30 monedas) y subí historias de buena onda y él me respondió diciéndome ‘gracias por venir’. Es muy atento”, comenzó diciendo Eva en la pista.

“Entonces, me comento que estaba comiendo en la habitación porque pidió room service y yo le dije ‘che, estoy con mis amigas en el bar comiendo hamburguesas y tomando unos tragos. Si estás aburrido, y ya que es tu única noche en Buenos Aires, bajate a tomar unos tragos con nosotras’. Y bajó. Hablamos de cine y terminó ahí”, agregó.

Tras escucharla, Sofía “Jujuy” Jiménez, que también había estado allí presente, intervino con más información: “Yo puedo dar fe que estaba como loco con Eva. Bajó y no paraba de mirarla, le hacía mimitos. Yo lo que observe esa noche es que el bajo directo con Eva y no le importó más nada. Después, Evi como que no quiso”.

Eva Bargiela: “No pasó nada. Es muy guapo. De verdad, fue solo eso. Él bajó muy buena onda a tomar unos tragos con nosotras y después cada uno se fue a su casa”.

EL PROFUNDO CONSEJO DE ÁNGEL DE BRITO QUE HIZO ROMPER EN LLANTO A EVA BARGIELA EN EL BAILANDO

A poco de que Facundo Moyano anunciara su separación de Eva Bargiela, hecho que angustió mucho a la modelo ya que declaró que esperaba dar la noticia juntos, Ángel de Brito compartió unas dulces palabras en vivo y la participante de Bailando 2023 no pudo evitar romper en llanto.

“Eva, no dejes que ningún tipo te arruine ningún momento, sea Moyano o el que sea porque este es tu sueño. Sé que hace muchísimos años que tenías ganas de estar acá y ahora que estás, disfrutalo y no dejés que lo arruine ni un hombre, ni nadie. Andá para adelante y ponele fuerza. ¿Tanto le molestaba que estés en este programa?”, comenzó diciendo el jurado del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli por América.

Tras escucharlo atentamente, Eva tomó la palabra: “Independientemente de los motivos, que no me gusta hablar de eso porque siento que es algo privado, para mí hubiese sido importante ahorrarme esto. Yo no quería estar acá, llorando, ni pasándola mal. Yo quiero estar acá, disfrutándolo, y hoy verme expuesta de esta forma que yo no elegí, hasta me da vergüenza”, lanzó.

Y De Brito cerró, firme, y sin escatimar en halagos para la joven: “No te tiene que dar vergüenza. Además, tenés todo el derecho de hablar de tu vida porque es tuya y a él no le importó lo que te pasaba a vos y habló, él sabrá por qué. La verdad te vino re bien la separación o sacarte todo esto de adentro porque sos otra. La gala anterior fuiste un plomo y acá bailaste, hiciste toda la coreo. Todo es por algo. Quizás esto te trae otra energía para seguir adelante”.