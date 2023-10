Eva Bargiela le paró el carro sin dudar a Fernanda Iglesias en LAM, luego de que Ángel de Brito leyera el dinero que Facundo Moyano tiene declarado en la Justicia y que su panelista lo acusara de tener testaferros.

Pese a estar recientemente separada de Moyano, la modelo y actual participante de Bailando 2023 defendió con contundencia a su expareja.

El cruce se dio en medio del debate sobre la corrupción en la política, que volvió a estar bajo la lupa por explosivo romance de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. El fin de semana pasada salieron a la luz los costosos regalos que el intendente le habría hecho a la modelo, en plenas vacaciones en Marbella.

EL PICANTE CRUCE DE EVA BARGIELA CON FERNANDA IGLESIAS

Ángel de Brito: -Facundo Moyano, en el 2019, en su última declaración jurada declaró 48.000 dólares en depósito de banco y 1.500.000 pesos argentinos.

Yanina Latorre: -Es muy poco.

Ángel: -Es casi pobre al lado de Insaurralde.

Eva Bargiela: -No, no es pobre.

Fernanda Iglesias: -Tiene todos testaferros.

Eva: -Me parece re feo que digas eso. Denuncialo o demostralo. Es re grave lo que estás diciendo. Con respeto te lo digo.

Fernanda: -Mirá, no te voy a contestar porque me da mucha risa.

Yanina: -No, pero en eso tiene razón.

Eva: -Lo estás ensuciando.

Por: Ivan Basso

Yanina: -Lo estás acusando sin pruebas. Y lo digo no por defender a Moyano, que no lo conozco, pero vos no podés decirle a ella que el marido tiene testaferros sin ningún tipo de prueba.

Marcela Feudale: -Te estás metiendo en un quilombo.

Fernanda: -Lo puedo decir tranquilamente. Me encantaría ir a un juicio y que se demuestre.

Eva: -A mí me parece...

Fernanda: -Tengo fuentes que me lo contaron. Soy periodista.