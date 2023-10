Este lunes, Eva Bargiela visitó LAM, en una edición en la que Santiago Sposatto intentó sin éxito entrevistar a Nicole Neumann, y Ángel de Brito quiso saber en qué quedó la relación entre las dos modelos tras sus respectivas relaciones con Facundo Moyano.

La historia oficial dice que Moyano comenzó una relación con Nicole tras su separación de Bargiela, y tras la ruptura con la ex de Fabián Cubero, regresó a los brazos de su ex, con quien terminó casado, aunque la modelo puso en duda con gestos que eso fuera la pura verdad.

Nicole Neumann y Facundo Moyano ya no cruzan sus miradas.

“¿Qué pensas de Nicole?”, quiso saber Ángel, a lo que Eva señaló que “Nada”. “No tengo una opinión formada sobre ella”, explicó, y reconoció que, si debía enojarse con alguien por la relación de Moyano con Neumann, es con él.

Leé más:

Aseguran que Eva Bargiela salió con Manu Urcera cuando Facundo Moyano era pareja de Nicole Neumann

EVA BARGIELA REVELÓ CÓMO ES SU ACTUAL RELACIÓN CON NICOLE NEUMANN TRAS SUS RUPTURAS CON FACUNDO MOYANO

“Obviamente me enojé, pero es un tema muy viejo”, dijo Bargiela. “No soy un robot, pero tengo muy en claro con quién hay que enojarse cuando pasan las cosas”, dijo Eva, que recordó que durante mucho tiempo coincidieron en la productora Kuarzo, ella como secretaria de Guido Kaczka y Nicole en el panel de Nosotros a la mañana, pero no se saludaban.

“¿O sea que se cruzaba frente a frente y no se saludaban? Igual Nicole es una especialista en eso”, resumió De Brito. “Yo no tendría problema en saludarla”, reconoció Eva, pero después se sinceró sobre una mala actitud que tuvo con su colega.

Diseño moderno y obras de arte: así es la casa en la que convivían Eva Bargiela y Facundo Moyano (Foto: Instagram / evabargiela)

“Ella una vez me mandó un mensaje y yo no le contesté y la bloqueé. Capaz por eso no me saluda. Me pareció raro que después de un tiempo me hable y dije ‘Por acá no es’ y no le contesté”, recordó la modelo, que se negó a revelar qué decía el mensaje.

Leé más:

Una vidente afirma que Facundo Moyano le fue infiel a Eva Bargiela: “Ella es muy conocida”