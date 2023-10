Hace poco más de una semana Facundo Moyano sorprendía a los televidentes, y también a su propia esposa, Eva Bargiela, al afirmar en un ciclo de TN que estaban separados, pese a que con la modelo habían quedado en charlar, vino mediante, sobre la crisis que atravesaban.

Lo cierto es que la contundencia de la decisión llamó la atención de algunos especialistas en redes sociales como Juariu, que encontró algunos comentarios que el político hizo en la cuenta de una modelo llamada Natalia Cometto, y ahora una vidente afirma que él le fue infiel a Bargiela.

Eva Bargiela habló de Facundo Moyano.

No es la primera vez que Moyano deja a la modelo, pero en esta ocasión hay un matrimonio de por medio, y según contó ella, el detonante habría sido su incorporación al Bailando 2023, algo que él no vio con buenos ojos desde el principio, pese a la intervención del propio Marcelo Tinelli.

UNA VIDENTE ADELANTÓ QUE EVA BARGIELA VA A DESCUBRIR LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE FACUNDO MOYANO

“Para ella es un poquito doloroso, pero ella se veía venir todo esto, y se dijo que no le quedaba otra que aceptar porque Facundo es muy sincero. Pero hace tiempo pasó algo entre ellos, pero entonces lo dejó pasar (…) y ahora para ella es como un baldazo frío porque no hay retorno lamentablemente”, adelantó Aristida Genes en Mitre Live.

En este sentido, la vidente aconsejó que la modelo debería “cambiar su forma de ser y aceptar”. “Es una chica muy linda y preparada, y no queda otra. Es doloroso pero le vienen cosas hermosas. Yo creo que dentro de tres meses va a estar tocando algo diferente, va a decir ‘No me di cuenta lo que estaba pasando conmigo”, señaló.

Asimismo, la vidente señaló que “en esta relación hubo infidelidad por parte de él”. “Eva se va a dar cuenta por qué pasó todo esto. Él no va a blanquear absolutamente nada, van a pasar unos meses y se va a saber el por qué”, agregó Genes.

POR QUÉ UNA VIDENTE ASEGURA QUE FACUNDO MOYANO LE FUE INFIEL A EVA BARGIELA

“Es difícil aceptar una separación. Ella puso toda su energía y apostó por la relación y que termine de esta manera le duele. Pero que siga adelante, que piense positivo y empiece a hacer algo que la haga sentir bien”, aconsejó.

“Yo percibo que para él (Eva) nunca fue la mujer de su vida. (…) Él quedó en pausa en un momento y siguió para adelante, pero él no sabe disimular y Eva decía que quizá no lo conocía de esta manera por su forma de ser, por su carácter, y le rompió el corazón”, afirmó.

Facundo Moyano y Eva Bargiela se separaron (Foto: Instagram/facundomoyano)

“Nadie sabe todavía (que hay otra mujer), yo te lo estoy diciendo. Ya va a salir en los medios muy pronto y ella va a saber quién es esa mujer. De hecho, yo percibo que es una mujer que no es morocha, hasta ahí puedo decir. Yo ya sé quién es, pero no quiero decir su nombre. Es muy conocida, y si me animo más adelante te paso el nombre o las iniciales”, cerró Aristida, que afirmó que la tercera en discordia “Es muy conocida”.

