Eva Bargiela rompió en llanto en su visita a Desayuno Americano al hablar de su separación de Facundo Moyano y confesó que tenían planes de formar una familia.

“Un hijo tiene que ser deseado por los dos. Estaba súper hablado, estaba en los planes tener un hijo, pero bueno no llegamos”, dijo la modelo sobre el dirigente político.

“Las parejas pasan por momentos, no quiero llorar más en la tele”, expresó luego entre lágrimas y agregó: “Para mí no estaba tan definido, estábamos en crisis”.

Eva Bargiela en Desayuno Americano.

“Había un distanciamiento pero seguíamos en contacto. De hecho ese día que él fue a TN habíamos merendado juntos y habíamos quedado en cenar el viernes”, reveló sorprendida.

EVA BARGIELA RESPONDIÓ SI FACUNDO MOYANO TERMINÓ CON ELLA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL BAILANDO

Eva Bargiela respondió en el programa de Pamela David si Facundo Moyano terminó con ella por su participación en el Bailando 2023: “No sé, creo que en un punto sí, puede que haya sido un detonador”.

“Estaba contento desde el lado que quiere que me vaya bien pero es verdad que él fue muy claro conmigo cuando me dijo ‘yo no quiero ser parte de eso’, ‘no quiero que me expongan’”, contó la modelo.