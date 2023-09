La época de elecciones lleva a los políticos a tratar de improvisar su imagen, y en medio de estas movidas, Facundo Moyano anunció su separación de Eva Bargiela con una particularidad: ella no estaba enterada de la decisión del dirigente, que lo comunicó en medio de una entrevista.

Todavía conmocionada por este insólito comportamiento del hijo de Hugo Moyano y ex diputado nacional, Eva visitó LAM en donde recordó que cuando conoció a su (todavía) esposo ella triunfaba como modelo y acompañante televisiva de Guido Kaczka, y que se enamoró de él porque siempre la apoyaba en lo que hacía.

Facundo Moyano y Eva Bargiela se separaron (Foto: Instagram/facundomoyano)

A la hora de describir que sintió al enterarse de que Moyano la dejaba en vivo, ella no dudó en afirmar que “mal”. “No te voy a mentir. Veníamos en una crisis, estábamos mal. No estábamos en el mejor momento. Sé que hay altas y bajas en una relación. Veníamos con algunos desencuentros, algunos roces”, reveló.

EVA BARGIELA, MUY DECEPCIONADA CON LA ACTITUD DE MOYANO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL BAILANDO

Lo que me dolió es que yo quería que decidiéramos juntos cuando comunicarlo, porque ceo que ninguno de los dos lo teníamos claro (…). Él lo contó el jueves a la noche y habíamos quedado que el viernes lo íbamos a charlar tomando un vino”, relató la modelo, que contó que él abandonó la casa familiar.

“Él sintió que tenía que contarlo porque así lo decidió, porque se enojó… No sé el motivo”, dijo Eva. Si bien aseguró que no se enteró “por la tele” que estaban separados con su marido, a los pocos minutos Bargiela se tropezó con sus palabras y contó que su madre le avisó de los dichos de Moyano en el ciclo Vedad / Consecuencia (TN).

Facundo Moyano y Eva Bargiela (Foto: Movilpress)

“No estábamos en el mejor momento de la relación. (…) Veníamos conalgunos desencuentros, algunos roces”, contó. “Para mí el Bailando nos iba a hacer bien, porque está bueno que tu pareja se realice, que haga lo que le gusta”, agregó.

EVA BARGIELA RECONOCIÓ QUE SU SEPARACIÓN DE FACUNDO MOYANO SE DEBE A SU PARTICIPACIÓN EN EL BAILANDO

“Él me dijo que mucho no le copaba, pero yo no pensé que iba a ser como la gota que colma el vaso”, dijo Eva, que contó que su mánager organizó una reunión entre Moyano y Marcelo Tinelli para convencer al dirigente, dejándola a ella de lado.

“Él me dijo que quería que cumpliera mis sueños pero que no iba a ser parte de ese show…Estábamos separados, él se fue, pero había días que hablábamos”, reveló la joven, que reconoció que, pese a todo, aún sigue amando a su todavía esposo.

Eva Bargiela y Facundo Moyano / Foto Instagram

“Lo amo, él es mi marido. Yo no vi los papeles del divorcio, eso me dolió...Tuvimos discusiones de pareja, pero no pasó nada grave…Yo soy muy sensible, no me gusta estar en el papel de acá llorando, no quería hacer una previa con eso, es mi peor pesadilla. No me gusta hacer este tipo de exposición…Estoy angustiada, es una realidad”, dijo, muy conmovida, al punto de que en determinado momento tuvo que dejar de hablar, ahogada por la situación.

