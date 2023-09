Sofía Jujuy Jiménez reveló en A la Barbarossa que Eva Bargiela se enteró de que su relación Facundo Moyano se terminó por el anunció que él mismo hizo en el programa Verdad Consecuencia de Todo Noticias.

“Eva se enteró de que estaba separada de su marido, Facundo, por la televisión y estaba en ese momento en la casa de Jujuy Jiménez”, dijo Pía Shaw y la influencer confirmó: “Sí, tremendo. Estábamos comiendo, teníamos cena programada y a ella le empiezan a llegar mensajes”.

“Le preguntaban qué pasó y Eva no entendía nada porque no era lo que habían hablado. Venían mal porque ella empezó a trabajar en el programa de baile y se ve que él no compartía con eso, no le gustaba”, explicó luego la modelo.

Eva Bargiela y Facundo Moyano / Foto Instagram

Entonces, Sofía detalló: “Nosotros sabíamos que estaban mas o menos pero ella está enamorada. Ella está feliz porque está viviendo su sueño de estar en ese programa y finalmente se concretó, y fue durísimo verla en ese momento, decí que no estaba sola”.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ REVELÓ CÓMO REACCIONÓ EVA BARGIELA AL ANUNCIO DE FACUNDO MOYANO

Sofía Jujuy Jiménez contó en su visita al programa de Telefé cómo reaccionó Eva Bargiela tras enterarse del anuncio de la separación que hizo Facundo Moyano: “Empezó a llorar con nosotros, y le dijimos que se quede tranquila, tratamos de contenerla y escucharla”.

“Después se empezaron a mensajear, de mi casa se habrá ido tipo 2 de la mañana y se fue a su casa, donde vive con él, y ya no sé más. Ella no se esperaba que él diga eso al aire, no era en lo que habían quedado, y además tenía esperanzas de que no sea definitiva”, agregó Sofía.

Al final, reveló el motivo de la ruptura entre Eva y Facundo: “Él le había dicho ‘no me gusta que estés en ese programa, pero te apoyo’, o sea que al principio estaba todo bien y después de su primera participación dice que están separados”.