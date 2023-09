Sorpresivamente, Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela, a casi dos años de su casamiento y tras siete años de amor.

En los minutos finales de Vedad/Consecuencia, programa de TN conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, las periodistas debatieron sobre la política y el show. Actualmente, Eva es participante de Bailando 2023, programa que se mete en la agenda política.

En ese marco, Duffard le preguntó el dirigente político: “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”.

Serio y sin ánimo de dar detalles de su vida privada, Facundo Moyano contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar”.

En febrero de este año, Facundo y Eva se habían mostrado muy enamorados en el show que Fuerza Bruta Aven presentó en Geba.

LA HISTORIA DE AMOR DE FACUNDO MOYANO Y EVA BARGIELA

La historia de amor que Facundo Moyano y Eva Bargiela comenzaron en mayo de 2016 se coronó octubre de 2021, cuando se casaron en el registro civil porteño de la calle Uruguay.

Felices y enamorados, luego de dar el ¡sí! los flamantes cónyugues fueron a disfrutar de un almuerzo con sus íntimos, pero antes hablaron con Intrusos.

Facundo Moyano y Eva Bargiela (Foto: Movilpress)

“No necesito que nadie se arrodille para pedirme nada”, se la escuchó decir a la modelo cuando le preguntaron cómo fue la romántica propuesta del político.

Instantes después, aclaró: “Fue linda, en casa, sencilla. Fue muy lindo. Todo es muy lindo cuando se trata del amor”.