Hace poco días Nicole Neumann coincidió en un evento con Eva Bargiela como con Soledad Solaro. Ambas modelos fueron señalada como exparejas de Manu Urcera y los rumores aseguran que la figura de Los 8 escalones de los 3 millones no les tendría demasiado cariño. Ahora salió a desmentir todo.

“Es muy gracioso. Todos inventan, inventan, inventan como actuó falsa, hizo esto, no saludó y tal salió con Manu”, aseveró, a la cámara de Implacables.

“Todos inventos unos atrás de otros que son muy graciosos. Igual, todo bien”, señaló, luego de contar que con Soledad eran amigas e incluso estaba invitada al casamiento.

¿NICOLE NEUMANN NO QUISO SALUDAR A EVA BARGIELA?

Mientras que a la hora de hablar de la exesposa de Facundo Moyano, también ex suyo, Nicole negó que haya tenido un desaire en un evento.

“Nunca me la crucé. ¿Cómo saludás a una persona que no la cruzás? No sé. Ni la vi”, afirmó.

“Nunca tuve relación, pero yo no tengo nada en contra. No me hizo nada y yo no le hice nada. Tampoco la conozco”, concluyó.