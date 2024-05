Nazarena Vélez se mostró furiosa en LAM con Noelia La Gata, quien recientemente entró a la casa de Gran Hermano 2023 como amiga de Emma Vich.

“Yo no me acordaba lo que dijo de mi maternidad la estúpida esta, pero qué atrevida de mierda, no me acordaba que estaba peleada con ella”, lanzó sin filtros la panelista.

Nazarena Vélez en LAM.

Entonces, Ángel de Brito recordó: “El 25 de enero del 2011 discutieron en Infama por la obra Flor de Pito y por presunta discriminación a las minorías sexuales”.

EL MOTIVO DEL CONFLICTO ENTRE NAZARENA VÉLEZ Y LA GATA NOELIA

“Yo sabía, porque Gerardo (Sofovich) porque la sacó, pero no me acordaba”, agregó por su parte Nazarena y sumó: “Ella había dicho que soy puro culo y pura teta”.

“Y a ella ¿qué le importa? Muy vestida tampoco estaba”, comentó el conductor al respecto y la mamá de Barbie Vélez cerró enojada: “Qué atrevida”.

