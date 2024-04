Esta semana, Walter “Alfa” Santiago protagonizó un tenso mano a mano con el notero de LAM, a quien le exigió que no pasen la nota al aire.

Ángel del Brito mostró la situación en la que su cronista lo abordó a Alfa para preguntarle por el confuso episodio vehicular que sufrió con una mujer, quien lo acusó de robarle las llaves de su coche luego del incidente, y el ex Gran Hermano se indignó fuertemente.

NAZARENA CONTÓ QUE FUE AMENAZADA POR ALFA DE GRAN HERMANO 2022

Desencadenado el enojo de Alfa, Nazarena Vélez reveló que recibió una violenta amenaza del ex GH, furioso por el modo negativo que opina de él en LAM.

Ángel de Brito: -Alfa está enojado con este programa. Conmigo no, con el señor (Pepe) Ochoa y con la señora Nazarena también.

Yanina Latorre: -¡Qué desubicado!

Nazarena Vélez: -Sí, a mí me mandó a amenazar.

Ángel: -¡¿Cómo que te mandó a amenazar?!

Nazarena: -Me mandó a amenazar con Veronelli. Me dijo que cuando me cruce... Decí que me agarra cansada, sino (lo denuncio). Es un atrevido.

Pepe Ochoa: -Alfa mostró quien es, un violento, misógino...

Nazarena: -Claro.

Pepe: -Un imbécil.

Ángel: -Mañana viene a la fiesta de LAM, decíselo en la cara.

Pepe: -Obvio.

Nazarena: -Poneme seguridad.

