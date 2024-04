La versión de que Walter Santiago había quedado demorado por la Policía, luego de un chocar con una mujer a la que además habría maltratado, generó que Alfa se sacara contra LAM.

“Lo que hicieron ayer en LAM es vergonzoso. Yo no puedo creer que por un punto de rating se junten seis personas a hablar tantas bolu…”, arrancó su nota con Gossip.

Captura: Instagram/@alfa_walter

Ahí el ex Gran Hermano 2022 apuntó contra Fernanda Iglesias y Nazarena Vélez, y se quejó de que una mujer lo “chocó en contramano” y le “rompió media trompa”, que “no tenía registro ni seguro”, y que además le gritó que pague él solo los daños del accidente.

Hecho sucedido el mismo día que terminó internado por una afección cardíaca.

Fue en ese momento en que reconoció que la señora lo denunció por el presunto robo de las llaves de su choche: “¿Para qué quiero las llaves de un auto viejo?”.

LA BRONCA DE ALFA CON NAZARENA VÉLEZ, FERNANDA IGLESIAS Y ALE CASTELO

“Lo que más me molestó de Nazarena, de Fernanda Iglesias fue que dijeron que fui violento con una mujer”, protestó.

“Ahora, si te choca una mujer, ¿la tenés que dejar ir? Si te choca un hombre, sí lo buscás… Por un punto de rating hacen cualquier cosa”, continuó.

Sobre el final, Alfa enfatizó que “en ningún momento” estuvo detenido, mucho menos que hubiera sido allanado.

“Lo único que quiero aclarar es que ayer LAM se portó de una manera asquerosa. Y el notero de Lam, cuando se me acerca… Al petiso ese no lo quiero ver nunca, no es mi vida. Alejandro Castelo se te tira encima, te pone el micrófono en la cara, Yo respeto el trabajo de él, que él me respete a mí”, sentenció Alfa.

