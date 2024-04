Coti Romero no fue la única exparticipante de Gran Hermano 2022 que se sumó a esta edición del reality como una jugadora más. Semanas atrás, Alfa entró a la casa y, a los pocos días, tuvo que ser trasladado de urgencia al sanatorio Las Lomas por un pico de presión.

Más tranquilo y mejor de salud, charló con Gastón Trezeguet en Se Picó sobre esta situación. “Yo me quería quedar en la casa. Por eso hubo muchas versiones, hubo algunos que me dijeron ‘gonca’. A mí me sacaron de la casa porque yo me empecé a sentir mal, Furia fue al confesionario y dijo que yo no estaba bien. No había podido dormir las dos noches. El último médico que entró dijo ‘lo tenemos que sacar ya’. Y de la producción me decían ‘Alfa, vamos. Ya está’”, rememoró.

Acto seguido, se mostró arrepentido de haber entrado a la casa. “Yo no me quería ir. De ahí salí, me fui en una ambulancia a Las Lomas. Tuve un pico de presión muy alto. Muchas situaciones que se fueron dando, se fueron sumando. No tendría que haber entrado a la casa porque es otro programa, es otra gente, es otra situación. Yo no tenía que haber entrado nunca”, remarcó, sin filtro.

ALFA APUNTÓ CONTRA CATALINA GOROSTIDI

Antes de cerrar, Alfa destrozó a Catalina tras los fuertes cruces dentro del reality.

“¿Te afectó la llegada de Ariel Ansaldo a la casa o las peleas con Catalina?”, le consultó Fede Bongiorno.

“Lo de Cata a mí no me importa. Cata para mí no existe”, sentenció, sin filtro.