Cuando estaba en su mejor momento en su regreso a la casa de Gran Hermano 2023, Walter “Alfa” Santiago recibió un baldazo de agua fría de la producción, que le envió a Ariel Ansaldo a molestarlo, tal como hacía en la temporada 2022.

Ese traspié, sumado a las incesantes peleas con Catalina Gorostidi, con quien había tenido ciertas rispideces afuera de la casa, le generaron a Alfa una arritmia ventricular que lo obligó a dejar la casa muy tempranamente y a los dos días fue dado de alta.

El exparticipante llevó tranquilidad a sus fanáticos tras el dramático episodio que le tocó vivir. (Captura: Instagram/@alfa_walter)

“Fue una subida de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado, fue una subida de presión, pero los estudios dieron todo perfecto. Salí porque me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo. Me fui a hacer los estudios y no tengo tiempo de nada. Fue un cúmulo de cosas, es mucho tiempo”, dijo Walter en LAM.

Leé más:

Alfa habló de su salud tras recibir el alta después de su problema cardíaco y apuntó contra Catalina Gorostidi

A QUÉ ESTUDIO DEBERÁ SOMETERSE ALFA DE GRAN HERMANO TRAS LA ARRITMIA QUE LO DEJÓ FUERA DE LA CASA

“Fue una subida de presión, complicada como una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse, todo tranquilo”, minimizó Walter, aunque más tarde De Brito dio otra versión, ya que hizo mención a “un pico de presión muy alto”.

“Siente que este pico de tensión se lo provocó algo que ocurrió en la casa. Eso es lo que dice él. O sea, que lo estresó. No dijo qué momento. Muy sacado con Catalina. Seguramente tendrá problemas arteriales. Y bueno, eso se lo provocó”, cerró el conductor.

Alfa mantiene a todos en vilo con su salud. (Foto: captura de Telefe)

En las últimas horas, Carlos Monti le recomendó a Alfa en Entrometidos que “se tome una sublingual” antes de entrar a los debates de Gran Hermano con Catalina, y reveló un detalle sobre su salud: “Tiene que hacerse un cateterismo”, señaló.

Leé más:

Alfa fue dado de alta tras permanecer internado por un problema cardíaco

QUÉ ES UN CATATERISMO CARDÍACO Y PARA QUÉ SIRVE

El cateterismo cardíaco, también conocido como estudio hemodinámico, es un procedimiento médico esencial utilizado para diagnosticar y tratar una variedad de afecciones cardíacas. Este procedimiento implica la inserción de un catéter delgado y flexible en una arteria o vena y su avance hasta el corazón bajo guía de imágenes de rayos X. Este procedimiento permite a los médicos visualizar el corazón en detalle y realizar una serie de pruebas diagnósticas y terapéuticas, a saber:

Angiografía coronaria: Se inyecta un medio de contraste a través del catéter para visualizar las arterias coronarias y evaluar el flujo sanguíneo. Esto ayuda a identificar bloqueos o estrechamientos en las arterias que pueden causar problemas cardíacos como angina de pecho o infarto de miocardio.

Medición de la presión en las cavidades cardíacas: Se puede medir la presión dentro de las cámaras cardíacas para evaluar la función cardíaca y detectar problemas como insuficiencia cardíaca o enfermedades valvulares.

Catalina Gorostidi y Alfa en Gran Hermano.

Biopsia cardíaca: En algunos casos, se puede tomar una muestra de tejido cardíaco para evaluar si hay signos de enfermedad cardíaca específica, como miocarditis o cardiomiopatía.

Angioplastia con colocación de stent: Si se encuentra un bloqueo significativo en una arteria coronaria, se puede realizar una angioplastia, en la que se utiliza un pequeño globo inflable en el extremo del catéter para abrir la arteria obstruida. A menudo, se coloca un stent, que es un tubo metálico en forma de malla, para mantener la arteria abierta.

Leé más:

Romina Uhrig habló del estado de salud de Alfa luego de la internación de urgencia