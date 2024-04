Alfa asistió a un programa al que estaba invitado, pero antes discutió con el servicio de estacionamiento porque no quiso dejar la llave de su auto para que se lo movieran. Contundente, explicó que le costó mucho conseguirlo y por eso no quiere que nadie más que él lo toque.

Ante la sorpresa de quienes forman parte del programa de streaming Oveja Negra, el exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló que su automóvil es muy especial para él porque era de un icónico deportista y ex de una querida conductora argentina.

“Es un auto con historia. Hoy traje el que era de Carlos Monzón”.

“Me puse a discutir porque me querían estacionar el auto y les dije que no. No dejo la llave. Al auto mío no lo toca nadie. Es un auto con historia. Hoy traje el que era de Carlos Monzón. Muchos piensan que llegó a mí por Gran Hermano, pero no. Este auto llegó a mí hace 4 años. El motor estaba desarmado y había que hacerle cosas, lo restauré y lo dejé nuevo, impecable. Estoy feliz”, contó Alfa.

Antes de cerrar, Alfa explicó que este auto también es muy especial porque su padre siempre soñó con tenerlo y nunca pudo.

“Mi viejo siempre tuvo Mercedes, pero cuatro puertas. Y él quería una coupé 280 y mi vieja no lo dejaba. Cuando él estaba ya muy mal en el Materdei le dije ‘salís de acá y compramos una’. Y él me dijo ‘no, comprala vos, ese sueño lo cumplís vos’”, cerró Alfa, quien cumplió el sueño de su papá.