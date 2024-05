Por primera vez, Nazarena Vélez reveló que su exmarido, Fabián Rodríguez, que falleció en 2014, había previsto la relación de su hijo, Lucas Rodríguez, con la hija de la actriz, Barbie Vélez, quienes actualmente, tras haberse casado, se convirtieron en padres del pequeño Salvador.

“El que lo vio desde el primer momento fue Fabi. Él siempre supo que esto iba a terminar así. ‘Vas a ver que Barbie se va a enamorar de Luqui’, me decía siempre. Porque Lucas desde el primer momento flasheó con Barbie. Hoy, con el diario del lunes, digo ‘¡Cuánta razón tenía este hombre!’”, reveló en una entrevista con Luis Ventura para Secretos Verdaderos en América.

Antes de cerrar, la actriz remarcó que la pareja luchó por su amor, ya que parte de la sociedad los criticaba por haberse animado a estar juntos siendo hermanastros. “Siempre supe que iba a ser una gran historia de amor porque ellos lucharon mucho para no estar juntos por el qué dirán, por el hermanito que tiene en común. Ellos priorizan mucho a Thiago, creo que por momentos se creen que son los padres”, cerró, emocionada.

¿CÓMO ES EL “JARDÍN RODANTE” AL QUE ASISTE SALVADOR?

Barbie explicó que su hijo va a un “jardín rodante”. “Es mucho más flexible. Es entre vecinos, son cinco nenes nada más y los chicos van cada semana a una de las casas. Obviamente, las casas tienen que tener medidas de seguridad, por ejemplo, nosotros tapamos los enchufes del living. Si tenés pileta, hay que cerrarla, si hay escaleras, también, igual que las puertas. Siempre tiene que haber un adulto responsable en la casa, y los chicos están al cuidado de las dos maestras jardineras”, explicó.

“Todo es como si fuera un jardín, pero mucho más flexible. Es de 9 a 12, pero si el nene se levanta a las 9,40, no pasa nada, no le pongo alarma siendo tan chiquito... O me lo llevo antes si me dicen ‘hoy está con llanto’, estamos a una cuadra nomás entonces esto me resultaba más cómodo”, sentenció en diálogo con Teleshow.