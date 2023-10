Cansada de que relacionen a su novio Manu Urcera con Soledad Solaro, luego de que surja de que estaba celosa de ella, Nicole Neumann salió con todo a negar un enojo con la modelo, como la versión de un noviazgo del pasado de su novio. En especial, se molestó porque fue tildada de “falsa”.

“Inventan que tuvo un romance con Manu, que no lo tuvo, y que yo fui falsa en un evento”, aseveró, a Socios del espectáculo a la salida de Los 8 escalones de los 3 millones.

“No fui falsa porque si hubiera tenido una relación es algo del pasado. Pero no lo es y es una mentira atrás de la otra. Siempre nos cruzamos en eventos y está invitada al casamiento. Tenemos realmente buena onda. Si no me nace, no interactuó”, aseveró.

NICOLE NEUMANN, ENOJADA PORQUE LA LLAMARON “FALSA”, HABLÓ DE SI TIENE BUENA RELACIÓN CON SOLEDAD SOLARO

Desde su cuenta de Instagram, expresó su disconformidad con las versiones. “Me sorprende la poca responsabilidad de algunos escribiendo cosas que no existieron, cosas que no dije, cosas que no pasaron como poner que gente que es amiga mía es ex de Manu y que yo fui una falsa porque en un evento la saludé”, empezó diciendo.

“No, si hay algo que no soy es ser falsa. Sole no salió con Manu y creí que ya estaba recontra aclarado. Estuve sacándome fotos y haciendo historias con ella porque realmente tengo buena onda. Si algo tenemos los escorpios, y especialmente yo, es que no somos falsos”, aseguró, en un video que subió a sus historias.

“Si alguien no me cae en gracia, no saludo, no me relaciono y mucho menos genero una relación falsa. No soy así. No escriban cosas de una persona que simplemente quiere hacer mal. Si van a vender, vendan verdades. No es lindo, no es ético”, concluyó, enojada.