Nicole Neumann habló con Socios del Espectáculo de la versión de que ni su madre, Claudia, ni su hija, Indiana Cubero, estén en el casamiento con Manu Urcera.

“Se rumoreó que ni tu hija ni tu mamá van a estar en tu boda”, le dijo el cronista a la modelo, quien respondió: “No, no sé, ni idea. Igual no hablo de cosas de mi familia”.

“Y voy a seguir en ese mismo mood, así que no sé que dijeron ni me importa. No me engancho más, ni contesto más, obviamente a veces de rebote me entero de cosas”, cerró firme.

NICOLE NEUMANN HABLÓ DE SU REGRESO A LA TELEVISIÓN

Nicole Neumann habló de su regreso a la televisión de la mano de Guido Kaczka con Los 8 Escalones y explicó por qué había decidido poner un freno.

“Bien, re bien, necesitaba parar un poquito, estaba con muchas cosas con el casamiento y yo necesitaba ocuparme”, aseguró la modelo a Socios del Espectáculo.