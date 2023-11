Mientras Flor Vigna enfrenta más de una polémica en Bailando 2023, su romance con Luciano Castro avanza a paso firme. En medio de sus románticas idas y vueltas en redes sociales, se supo la significativa frase que él le dijo a ella la primera vez que hicieron el amor.

“Me dijo: ‘Nunca te operes’. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Lo veo y pienso: ‘Yo te conozco de otra vida’”, había dicho Flor hace tiempo en LAM, rememorando la cariñosa reacción de su actual pareja la primera vez que la vio completamente desnuda en una situación íntima.

“Me dijo: ‘Nunca te operes’. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Lo veo y pienso: ‘Yo te conozco de otra vida’”.

Antes de cerrar, la expareja de Nico Occhiato también reveló que descubrió el sexo después de sus 25 años, gracias a haber conocido “Lucho”, con quien tiene mucha química.

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”, había dicho, enamorada de su pareja.

FLOR VIGNA PROTAGONIZÓ UN TENSO MOMENTO CON EL CRONISTA SANTIAGO SPOSATO

“Te cuento otras cosas que pasaron”, le propuso ella, pero la memoria le jugó una mala pasada, por lo que el cronista le preguntó si se arrepentía de algunas de sus palabras. “A mí no me gusta tanto hablar con vos porque yo te digo de buena forma que no quiero y vos venís con una cámara y me perseguís a un lado y al otro”, dijo la cantante.

“Está bueno hablar de que a veces cuando una persona prefiere hablar de cosas lindas, venga alguien con una cámara y un micrófono a pedirte que digas algo feo. La otra vez me mataste. Por lo general, vos sos un amor detrás de cámara, pero así siempre preguntás cosas para quilombo”, agregó Vigna.

“Pero yo no inventé nada, ¿o sentís lo contrario?”, quiso saber Santiago. “A veces sos duro. Pero, además, si querés que hablemos de respeto y 2023, está bueno que, si una mujer te dice que no quiere dar una nota, no hacerla”, le respondió la participante.

“Dijiste que estaba esquiva, y es claro que prefiero estar con mi gente que dar una nota sobre un quilombo que inventaron y sobre un montón de cosas que pasan detrás de cámara que no puedo decir. Prefiero no hablar de quilombos, porque algún día prefiero ser reconocida como bailarina, como cantante, como otra cosa, y el quilombo te mata”, cerró Flor, con un abrazo a Sposato.