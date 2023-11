Este fin de semana se viralizó un video en el que se ve a Luciano Castro jugar con las partes íntimas de Flor Vigna y que generó a su vez un gran malestar en Sabrina Rojas, la ex del actor, que llamó a la cantante a ubicarse. “Se entrega en bandeja al bardeo”, dijo la modelo.

En Entrometidos en la tarde, Carlos Monti y su panel analizaron el comportamiento de Vigna y aseguraron que se trata de una “marcada de territorio”. “En el Bailando la vi muy simpática y diciendo que todo el mundo quería estar con él, pero empezó a marcar un poquito el territorio”, señaló Maica Manzo.

“Lo que está diciendo Sabrina Rojas, para mí, es que esto empieza a ser realmente una pareja que se separa y empieza a decirse las cosas. Todo el acting de la familia ensamblada y feliz llegó a la realidad”, agregó la panelista, mientras que Guillermo Pardini aseguró que Castro es “un trofeo” de Vigna.

ASEGURAN QUE LUCIANO CASTRO ESTÁ FURIOS CON LA REPERCUSIÓN DEL VIDEO ÍNTIMO CON FLOR VIGNA

Luego de que una de las panelistas señalara que con Sabrina Rojas no salían videos así, Carlos Monti aseguró que por estas cosas “Sabrina no se come el caramelito de que haya sido una cuestión inocente, sino una provocación”.

“De esto se puede deducir que a Flor Luciano no le importa. Es un trofeo. Si te importa alguien, lo cuidás. Me da la sensación de que él está enamorado, y ella está caliente”, insistió Pardini, en tanto que Sebastián Basalo se mostró dubitativo hacia a quién estaba dirigido el video ya que Vigna tiene seguidores “chicos”.

“Por omisión o no, algo está pasando. No sé si es el fin de la pareja, pero si vos hacés algo que sabés que me hace enojar, tengo que pensar que no me querés”, analizó Monti, que señaló que Vigna “ya no es una adolescente”. “A mí me cuentan que él está muy enojado. No estoy hablando de crisis ni separación. Él vive en su departamento, y ella cada tanto lo va a visitar, y a él esta historia lo fastidió” cerró el conductor.

