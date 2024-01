Adrián Suar, protagonista de Jaque Mate, asistió a Socios del Espectáculo y reveló con total sinceridad cómo es trabajar con su expareja, Griselda Siciliani, en el teatro. La expareja, que estuvo junta durante 9 años y se separó hace ocho, protagoniza la obra Felicidades.

“Es un cumpleaños de Griselda que arranca con una gran pelea entre nosotros dos, que somos marido y mujer, y suspendemos el festejo”, contó Adrián, que con Griselda es padre de Margarita. “¿Se te vienen momentos de la vida real? ¿Podés separar el actor de...?”, le consultó Matías Vázquez.

“La escena arranca con una gran discusión y siempre se te viene alguna…”.

“La escena arranca con una gran discusión y siempre se te viene alguna…”, admitió Suar, entre risas. “Pero no con Griselda”, acotó Adrián Pallares. “No, con Griselda no discutí mucho, pero… Y suspende el cumpleaños por una macana que me mandé yo. Y manda a la lista de WhatsApp ‘suspendido’ a los 40 que iban a venir. Y caen dos que no se fijaron y que no estaban invitados. Y, a partir de ahí…”, sumó el actor, enigmático.

¿CÓMO REACCIONA LA GENTE AL VERLOS JUNTOS EN EL ESCENARIO?

“¿Y cómo van a manejar un poquito con Griselda el morbo de la gente de volver a verlos juntos después de tantos años?”, quiso saber Pallares.

“Bueno, eso es inevitable. Pero a mí, lo que más me gusta de subirme al escenario con ella es que es una comediante que yo admiro profundamente. Lo otro es inevitable, va a pasar”, le contestó Suar.

Adrián Suar y Griselda Siciliani. Foto: Movilpress

“Y suma, en definitiva”, acotó Nancy Duré.

“Puede sumar, pero lo que va a sumar es que ella es una de esas comediantes que yo la vi que son tremendas”, cerró Adrián, buena onda con su ex.