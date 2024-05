Sebastián Wainraich, invitado a Los 8 escalones, pasó “el momento más difícil” de su vida cuando su colega, Evangelina Anderson, rompió con la dinámica del programa e hizo que la situación se descontrolara.

“Tengo una idea para que aflojen esos nervios. Pueden acercarse, quien quiera, porque necesito que se pongan en pareja. El jurado también está invitado, eh, así que me acompañan al escenario allá atrás”, expresó, divertida, con la intención de convertir el ciclo en una gran fiesta.

Atento a la situación, Guido Kaczka no dejó pasar la reacción de Sebastián, que no se esperaba tener que bailar al aire. “¡¡¡Bueno!!! Evangelina Anderson logra sacar a todo el mundo, pensé que Sebastián Wainraich se quedaba en la mesa, que en general por ahí no salía tanto en los casamientos, en los cumpleaños”, comentó, entre risas.

SEBASTIÁN WAINRAICH APUNTÓ DIVERTIDO CONTRA EVANGELINA ANDERSON

Luego de bailar con los participantes, Sebastián admitió que le dio un poco de vergüenza.

“El momento más difícil de mi vida acabo de pasar... Pero lo pasé, lo pasé”, lanzó Wainraich.

“Lo logramos”, acotó Evangelina

“Le dije a Evangelina, parezco recién operado de la cadera. Pero pude Guido, pude”, cerró Sebastián, orgulloso de sí mismo.