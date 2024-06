Luego de compartir su felicidad por estar por primera vez en La Noche de Mirtha, Chino Leunis sorprendió a Mirtha Legrand con una pregunta sobre el cariño que le demuestra la gente y la conductora respondió a corazón abierto en vivo.

“Mirtha, ¿usted se acostumbra al afecto de la gente en algún momento? Porque yo he ido a muchos eventos donde usted participa y el afecto de la gente es increíble”, observó el conductor de Poco correctos.

Foto: Captura (eltrece)

Fue entonces que la presentadora se sinceró en su programa de eltrece: “Me gusta, me encanta. Soy feliz, nunca me agreden, nunca me hacen daño, nunca me dicen nada desagradable y lo paso bien”.

“Son muchos años, querido. Empecé a los 14 años que hice mi primera película. Una nena, ¿vos te das cuenta?”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Y hoy tengo esta edad, soy muy mayor y sigo trabajando. Un caso único se me ocurre. Nunca paré de trabajar”.

Foto: Captura (eltrece)

MIRTHA LEGRAND MIRÓ A CÁMARA Y LE HIZO UN PEDIDO ESPECIAL A LEO MESSI EN LA NOCHE DE MIRTHA

Antes de presentar a los invitados de la noche en La Noche de Mirtha, el programa que conduce por eltrece, Mirtha Legrand le dedicó unas especiales palabras a Leo Messi y miró a cámara para hacerle un pedido especial al futbolista.

“El lunes cumple 37 años Lionel Messi. ¡Feliz cumple!”, comenzó diciendo la conductora, esperando que el ídolo pase un nuevo año de vida con mucha felicidad y rodeado de sus seres queridos.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Cuándo vas a venir, Leo? Te estoy esperando”, agregó, esperando que el astro se sume a sus mesazas con el resto de sus invitados. Y cerró, divertida: “Te estoy esperando, Leo. Te estoy esperando. Conociste a toda mi familia”.