En las últimas horas, el Chino Leunis compartió un especial posteo con un tierno mensaje para Delfina, su hija, quien cumplió 16 años.

“Estar en tu camino y que vos estés en el mío es uno de los regalos más maravillosos que me dio la vida”, escribió Leunis en el inicio de su mensaje.

El texto estuvo acompañado por una serie de fotos que reflejan momentos compartidos.

Así está hoy Delfina, la hija de 16 años del Chino Leunis | Créditos: Instagram @leandroleunis

“Siempre que mires al costado, ahí voy a estar”, aseguró, dejando en claro que su apoyo no depende de las circunstancias ni de la edad.

ASÍ ESTÁ HOY DELFINA, LA HIJA DEL CHINO LEUNIS

“Sos una hija maravillosa. Felices 16. Cómo vuela el tiempo… Te amo para siempre”, cerró el Chino.

La respuesta de Delfina no tardó en llegar y fue tan directa como emotiva. Con una frase breve, pero contundente, selló el intercambio que conmovió a las redes: “Te amo, pa. Mucho”.