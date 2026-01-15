El posteo compartido de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sobre que se casan generó un sinfín de especulaciones, reacciones y versiones, y más allá del rechazo de Moria Casán, ahora Ángeles Balbiani lanzó una explosiva teoría sobre la razón que llevaría a la pareja al altar.

“Hace unos meses dije que Rosemblat va a ser presidente de la Nación”, arrancó Angie Balbiani.

Frente al asombro de sus compañeros de Puro Show, la panelista enfatizó: “Síganme en esta”.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito se comprometieron a casamiento. (Foto: @lali y @pedrorosemblat)

“No desacredito para nada ese amor. Pero me parece que el casamiento en chicos jóvenes que son como desprendidos, que probablemente están conviviendo, tiene que ver con algo distinto a cerrar una historia de amor”, afirmó Ángeles Balbiani en implícita alusión a la preparación de un perfil familiar tradicional para encarar una carrera política.

Qué se sabe del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Más allá de las apasionadas opiniones que se dieron en los medios y las redes sociales sobre el anuncio, lo cierto es que Lali y Pedro solo dijeron que se iban a casar, pero no dieron más precisiones.

Es decir, todavía no está claro si será una ceremonia religiosa con posterior fiesta a todo trapo, sólo civil, o una unión simbólica ante los íntimos...