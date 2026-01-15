El posteo compartido de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sobre que se casan generó un sinfín de especulaciones, reacciones y versiones, y más allá del rechazo de Moria Casán, ahora Ángeles Balbiani lanzó una explosiva teoría sobre la razón que llevaría a la pareja al altar.
“Hace unos meses dije que Rosemblat va a ser presidente de la Nación”, arrancó Angie Balbiani.
Frente al asombro de sus compañeros de Puro Show, la panelista enfatizó: “Síganme en esta”.
“No desacredito para nada ese amor. Pero me parece que el casamiento en chicos jóvenes que son como desprendidos, que probablemente están conviviendo, tiene que ver con algo distinto a cerrar una historia de amor”, afirmó Ángeles Balbiani en implícita alusión a la preparación de un perfil familiar tradicional para encarar una carrera política.
Qué se sabe del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Más allá de las apasionadas opiniones que se dieron en los medios y las redes sociales sobre el anuncio, lo cierto es que Lali y Pedro solo dijeron que se iban a casar, pero no dieron más precisiones.
Es decir, todavía no está claro si será una ceremonia religiosa con posterior fiesta a todo trapo, sólo civil, o una unión simbólica ante los íntimos...