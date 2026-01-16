A poco más de dos años de haber comenzado su historia de amor con Pedro Rosemblat, Lali Espósito anunció que se casa. La noticia fue celebrada por muchos de sus seguidores, aunque también generó críticas de quienes recordaron las múltiples entrevistas en las que la artista aseguraba que nunca se casaría.

En ese contexto, Anita Espósito, hermana de Lali, habló públicamente sobre la boda y salió al cruce de los cuestionamientos, defendiendo el derecho de la cantante a cambiar de opinión.

Anita Espósito habló del casamiento de Lali y respondió las críticas

“Tenemos fiesta. Al fin lo podemos decir. Yo lo sabía desde el mismo momento que ocurrió. A mí no se me escapó nada”, comenzó diciendo Anita en Patria y Familia, el ciclo de Luzu TV.

“Son cosas que les corresponden a la gente que le está sucediendo. Se casa ella, se casa Pedro, es algo re íntimo de la pareja. Me imagino que este casamiento va a ser un fiestón”, agregó, entusiasmada.

Durante la charla, Fefe Popgold reconoció que la noticia lo sorprendió, al igual que a muchos, por la postura anticasamiento que Lali sostuvo durante años.

“Lali decía que no se quería casar. A mí me tomó por sorpresa este casamiento”, señaló el conductor.

Captura de YouTube, Luzu TV. Patria y Familia.

Lejos de esquivar el tema, Anita fue contundente y reflexiva en su respuesta: “A mí me pasaba lo mismo. Yo tampoco creía y no me quería casar. Y un día te pasa algo puntual con una persona, que no te pasa con todas. Te pasa con una persona en particular y podés cambiar”.

Y profundizó: “Tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento. Si te pintó otra cosa porque la propuesta es distinta, porque la relación es distinta, porque vos estás distinto o porque creciste, está bien animarse a eso que en otro momento decías que no”.