El próximo lunes 30 de marzo marca el regreso de Otro Día Perdido, el night show que conduce Mario Pergolini y que se convirtió en una de las apuestas más innovadoras de eltrece. La segunda temporada llega con más tecnología, actualidad y el estilo ácido que caracteriza al histórico conductor.

El ciclo, que combina humor, ironía y análisis de la realidad, vuelve con una propuesta renovada: monólogos punzantes, entrevistas en simultáneo con figuras destacadas y personas con historias impactantes, además de la incorporación de inteligencia artificial y asistentes virtuales que le dan un sello distintivo al programa.

En esta nueva etapa, Agustín ‘Rada’ Aristarán seguirá siendo parte fundamental del show, aportando su talento musical, humor y magia. A su vez, se suma Evelyn Botto, quien llega para sumar frescura, versatilidad e irreverencia al equipo.

Mario Pergoloni. Foto: eltrece

El programa contará también con tribuna en vivo para cien personas, banda musical y una puesta en escena que promete redoblar la apuesta tecnológica. Detrás de esta súper producción están Diego Guebel y Alejandro Borensztein, responsables de la producción general.