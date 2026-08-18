El Teatro Colón fue escenario de una noche especial con motivo de la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que reunió a destacadas figuras del espectáculo, la televisión, el periodismo y la política. El evento tuvo como objetivo acompañar y colaborar con la institución pediátrica, en una velada marcada por la solidaridad y la elegancia.

Entre las personalidades que participaron estuvieron Mirtha Legrand, Gabriel Corrado, Gabriela Sobrado, María Belén Ludueña y Jorge Macri, Verónica Varano, Evelyn Scheidl, Nequi Galotti y Julián Weich, entre otros invitados. Todos se sumaron a la gala con sofisticados looks de etiqueta, acordes al escenario elegido para una de las noches más destacadas del calendario social porteño.

Las fotos exclusivas de la Gala Solidaria en el Teatro Colón permiten ver en detalle a las figuras que asistieron al evento y sus elegantes elecciones para la ocasión. Desde Ciudad Magazine, te mostramos las imágenes de una noche que combinó glamour, compromiso y solidaridad a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA SOLIDARIA POR EL HOSPITAL DE NIÑOS

Mirtha Legrand en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

María Belén Ludueña en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

María Belén Ludueña y Jorge Macri en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Evelyn Scheidl en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Gabriel Corrado en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Verónica Varano en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Nequi Galotti en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Laurencio Adot en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Julián Weich en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Gabriela Sobrado en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.