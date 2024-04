Majo Martino estuvo presente en el IV Encuentro de las Estrellas en Playa del Carmen, México en el marco de los Premios Platino 2024, evento en el que los famosos jugaron al fútbol con futbolistas profesionales.

La panelista de Mañanísima entrevistó a cada uno de ellos y se llevó una sorpresa con Enrique Arce, actor español de La Casa de Papel, quien fue vinculado amorosamente hace unos años con Belén Francese.

“La rompiste toda, el goleador del partido fue el señor”, le dijo Majo al español, quien le comentó: “Es lo único que se me da bien porque soy un desastre para todo lo demás”.

“¿Y en el amor? En Argentina estuviste con una chica que conocemos, Belén Francese, ¿fue tu novia?” ”, le preguntó Martino y él contestó: “Cero. No, no sé quién es... pero seguro que es muy divertida”.

Majo Martino y Enrique Arce en México.

“La está ninguneando... ah, algo sabés...”, dijo entonces sorprendida la panelista y Enrique, muy simpático cerró la entrevista: “Me encanta Argentina”.

EL SUSTO DE MAJO MARTINO EN PLENO EVENTO EN MÉXICO

Majo Martino compartió en sus redes sociales el momento que pasó en pleno evento en México: “Estoy un estado de shock porque vine al baño en medio de partido y veo a estos dos”.

“No puedo salir del baño porque me dan miedo, ¿qué hago? Mirenlo cómo se tiró a dormir, los amo. Me llegan a saltar y me muero, son gigantes, nunca vi unos monos así”, dijo la panelista en sus redes.