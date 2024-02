A cuatro meses de la separación de Locho Loccisano, Majo Martino sorprendió al contar la arisca conducta de su gata con quien era su novio y sentencio que si un animal no quiere a una persona de tu entorno hay que prestarle atención.

“Con Locho está todo bien, pero ya está terminada la relación. Ninguno de los dos quiere volver… Él me escribe. Me mandó una planta el otro día porque me mudé… Dejé que la planta se muera”, comenzó diciendo la panelista en Socios del Espectáculo, al ser consultada por el vínculo con su ex y por los rumores de extrema buena onda con Facundo Moyano.

En ese marco, Majo continuó: “No hace bien mantener el contacto, pero cuando te extrañás... No vivíamos juntos”.

LA GATA DE MAJO MARTINO ODIABA A LOCHO LOCCISANO

Con información en su poder, Nancy Duré puso en escena a la mascota de Majo: “Ellos no podían convivir porque la gata de Majo no lo quería a Locho”.

“Mi gata tiene un sexto sentido. Por algo mi gata no lo quería”, apuntó Martino. Y agregó: “Cuando un animal no quiere a tu novio hay que prestarle atención”.

Jugando con el doble sentido, Rodrigo Lussich le preguntó a la panelista: “¿Locho no era gatero?”.

Y Majo contestó: “Él era cero gatero. Odiaba a mi gata. Le decía ‘¡fuera, gato!’. Y mi gata no lo podía ver”.