Luego de que Majo Martino haya sido contundente al hablar de sus deseos de no cruzarse con su ex, Locho Loccisano, el influencer compartió sus sentimientos en una profunda nota que dio a Intrusos y no descartó una reconciliación.

Indagado por cómo reacciona cuando surgen los rumores de romance entre la panelista de Mañanisima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece, y otros hombres, Locho se sinceró: “Le pregunto, yo hablo siempre. Le deseo lo mejor, de verdad”.

Foto: Captura (América)

Además, el joven se mostró contundente ante la pregunta sobre qué siente por Majo: “¿Cómo no la voy a querer? Majo es mi familia. De verdad es mi familia y le sigo hablando, y hablo con la familia de ella y está todo re bien”, lanzó. Y cerró, sin dudarlo: “No descarto (la reconciliación). La sigo amando”.

QUÉ DIJO LOCHO LOCCISANO, A POCO DE HABER CONFIRMADO SU SEPARACIÓN DE MAJO MARTINO

Luego de que confirmaran que le pusieron punto final a su historia de amor, Locho Loccisano rompió el silencio, dio los motivos por los que se separó de Majo Martino y aseguró que se siguen amando.

“La mejor con Majito. Nos seguimos amando y respetando como el primer día. La verdad es que es la primera vez que una separación está madura en mi vida y eso lo hace más fácil todo”, comenzó diciendo Locho en una nota que dio a LAM en octubre pasado.

“La mejor con Majito. Nos seguimos amando y respetando como el primer día. La verdad es que es la primera vez que una separación está madura en mi vida y eso lo hace más fácil todo”.

En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, el joven se mostró cauto con su respuesta: “No leo el futuro, pero al parecer, no. No quedó nada pendiente, nos separamos bien, hablamos y fue súper charlado durante un tiempo. No fue de un día para el potro o una pelea”.

“No sé si hay vuelta atrás o no, pero no hubo una pelea. No hay ninguna bronca, ningún rencor, fue súper charlado todo. Y lo del comunicado que publicamos, fui yo el que le mandé un mensaje a ella y le dije ‘gorda, ¿te parece que compartamos esto?’. Porque me preguntaban por Majo en cada una de mis historias. Entonces, para hacer un proceso de una separación, necesita espacio. Es para que nuestros seguidores nos dejen de preguntar”, continuó.

“Fue un desgaste, la vida y las parejas. Pero ella es una mujer increíble, la sigo amando, se merece al mejor hombre del mundo o lo que ella desee, pero ella es increíble”.

Y cerró con unas dulces palabras para su ex: “Fue un desgaste, la vida y las parejas. Pero ella es una mujer increíble, la sigo amando, se merece al mejor hombre del mundo o lo que ella desee, pero ella es increíble”.