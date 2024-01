Luego de haberse quebrado en llanto al aire, Majo Martino se refugió en Santiago del Azar, su compañero de trabajo en Mañanísima, con quien se mostró muy cerca en las redes sociales. En medio de los fuertes rumores de romance, la panelista reveló si están saliendo o si son tan solo amigos.

“Desmiento absolutamente, solo somos compañeros de trabajo”, aclaró, sin filtro, en diálogo con PrimiciasYa, dejando bien en claro que con el chef solo tienen un vínculo amable, pero que no es verdad que estarían saliendo.

Sin embargo, se despidió con una confesión que no pasó desapercibida. “Lo de Santi nada que ver, él me tira onda pero no pasa nada”, cerró, aclarando que a él sí le gustaría ser más que su amigo, aunque ella, por ahora, no quiere saber nada. ¿No hay chance?