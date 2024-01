En Mañanísima juegan Majo Martino y el chef Santiago del Azar a un histeriqueo frente a las cámaras del ciclo. En ese contexto, terminó contando la periodista que le dio de baja a un evento al que la invitaron para no cruzarse con Locho, su exnovio, con quien el cocinero está enfrentado.

“Él dijo que me quería pegar un bife y yo le pregunté si quería que le enseñe a hacer un bife”, ironizó el chef del ciclo de Carmen Barbieri.

“¡No se les ocurra!”, intervino la panelista, por el enfrentamiento que mantiene su expareja con el chef de El Hotel de los Famosos.

TRAS SU MEDIÁTICO ROMANCE, MAJO MARTINO NO QUIERE NI VER A LOCHO

“De hecho, iba a ir yo al evento y decidí no hacerlo”, se sinceró Majo.

“Ya me habían invitado y Santi me dice ‘te quieren invitar a este evento. Le dije que ya estaba invitada y me dijo ‘ah, cierto que va a tu ex’”, relató.

“Y ahí me bajé, obviamente”, concluyó, dejando en claro que están muy lejos de cualquier posibilidad de reconciliación.