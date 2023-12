La foto de Lucas Locho Loccisano compinche con una influencer descolocó a Majo Martino, quien no pudo ocultar sus sentimientos encontrados a menos de tres meses de haber decidido separarse del modelo.

Incrédula ante la versión de que Charo se había acercado a Locho a comentarle el cambio de look a su ex, Majo ironizó picante en Mañanísima: “¿¡Qué número de rubio usás!?”.

Y cuando Estefanía Berardi contó que la rubia y el ahora también blondo se siguen en redes sociales, la periodista explotó de risas incómodas.

Charo Pereyra, la nueva amiga de Locho Loccisano.

En pose de superada, Majo Martino bromeó antes de que pasen la nota de Locho Loccisano: “¡Tráiganme un whisky! A mí no me importa. ¡Claramente no me tiene que importar!”.

LA MOLESTIA DE MAJO MARTINO POR LA COMPLICIDAD DE LOCHO LOCCISANO CON UNA INFLUENCER

“Obvio que me duele porque es una separación reciente”, reconoció Majo Martino.

Charo Pereyra, la nueva amiga de Locho Loccisano.

“No me causa gracia”, insistió.

Entonces, justificó: “No me resulta grato enterarme si se acostó o no con ella”.

Charo Pereyra, la nueva amiga de Locho Loccisano.

“Hay cosas que uno prefiere no saber cuando te separás”, cerró Majo Martino ¿todavía enganchada con Locho Loccisano?