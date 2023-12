Majo Martino le hizo un fuerte pase de factura a Estefi Berardi en Mañanísima por llevar al programa una información que tenía que ver con ella.

“No me cae bien que traigas información mía o que tenga que ver conmigo cuando compartimos un camarín y no me cuentes antes, eso me molesta”, le dijo.

Entonces, Majo siguió: “Yo voy a decir las cosas como son, compartimos camarín, charla y todo, trae una información que me atañe y no me contó nada”.

Su compañera le contestó: “Todavía no sabes qué es igual... además si no lo cuento yo, después lo dice Socios del Espectáculo, no quiero me primereen”.

“Me llegó una foto de tu exnovio... estuvo charlando con una rubia en el cumpleaños de Kennys Palacios”, reveló Estefi y Majo dijo: “Quién es? Se ve linda chica...”.

Al final, Martino remarcó: “No está bueno que en el programa donde trabajo me traigan esto, porque yo estoy haciendo un duelo, menos mal que me quieren acá”.

ESTEFI BERARDI MANDÓ AL FRENTE A MAJO MARTINO EN MAÑANÍSIMA

Estefi Berardi mandó al frente a Majo Martino en Mañanísima revelar que la vio muy cerca de una persona el fin de semana en una fiesta de casamiento.

“Vos también estuviste charlando con alguien el fin de semana, compartimos un casamiento y tenía muchos candidatos”, dijo la panelista.

“Uno puntualmente le sacaba charla y muy fachero encima, te mando al frente porque fue en un lugar público” y Majo confirmó: “No es del medio, me habla”.