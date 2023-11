Luego de que confirmaran que le pusieron punto final a su historia de amor con Majo Martino, Locho Loccisano sorprendió al revelar la cercana relación que mantiene su ex con sus familiares.

“Mi hermana, mi mamá y mi viejo hablan con Majo, somos familia. ¿Cómo vamos a dejar de ser familia por separarnos?”, lanzó Locho en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Horas antes, Majo había revelado en Mañanísima (el programa que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 9 por eltrece) que la mamá de Locho se comunicó con ella: “Me escribió la madre”, contó después de que su ex bailara la salsa de a tres con Milett Figueroa en Bailando 2023.

Allí, Diego Ramos tomó la palabra: “¿Y vos qué le dijiste?”, indagó el panelista, algo asombrado por la actitud de la señora. Y Majo cerró, misteriosa y dejando en claro su incomodad por ese mensaje: “¿Y qué querés que le diga?”.

YANINA LATORRE REVELÓ LA ESCANDALOSA VERSIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN DE MAJO MARTINO Y LOCHO LOCCISANO

Tras más de un año en pareja, Locho Loccisano y Majo Martino compartieron a través de sus redes sociales un comunicado en el que anunciaban a sus seguidores el fin de la relación, aunque ahora Yanina Latorre lanzó una nueva y escandalosa versión sobre esta separación.

Yanina contó que hace tres semanas que estaba tras el testimonio de la pareja, y que recién tras el anuncio pudo saber qué pasó entre ellos. En este sentido, Yanina quiso cubrir a Locho como su fuente, pero en el frenesí del chimento terminó mandándolo al frente.

Yanina se rio del interés que causa la separación de los influencers, al tiempo que comparaba la pareja con la de Jennifer López y Ben Affleck. “La gente me pregunta sobre Majo, Majo. No es la separación del año. Que la estén pasando mal no significa que merezcan un comunicado”, analizó.

“Él es muy pollerudo, ella le decía que hacer todo el tiempo, con quien estar a donde ir, mucha indicación. Ella era la famosa de la pareja y la que manejaba lo que pasaba con la relación y con él todo el tiempo”, agregó.

“Y Locho no estaba cómodo con que ella le dijera todo el tiempo que tenía que hacer. Me dijo que se cansó de ser un pollerudo”.

Y cerró: “Parece que ella era muy mandona con él y era sobre todo un tema de convivencia su separación. Por eso, ella se fue a París con la hermana apenas terminaron de cortar. Y él no estaba cómodo con que ella le dijera todo el tiempo que tenía que hacer. Me dijo que se cansó de ser un pollerudo”.