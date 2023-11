Majo Martino contó en Mañanísima la decisión que tomó tras separarse definitivamente de Locho Loccisano, a quien conoció en El Hotel de los Famosos.

“¿Estas en duelo todavía?”, le preguntó Carmen Barbieri a la panelista y ella dijo: “Obvio, es horrible separarse, sentis como una tristeza constante, es una sensación rara”.

Majo Martino en Mañanísima.

Fue allí cuando en el programa de eltrece Majo advirtió, basándose en su experiencia con el influencer: “Nunca más salgo con alguien del mundo del espectáculo”.

MAJO MARTINO REVELÓ INDIGNADA LA ACTITUD QUE TUVO LOCHO LOCCISANO TRAS SEPARARSE

Majo Martino reveló la actitud que tuvo Locho Loccisano a poco de su ruptura: “Dijo en un streaming que la misma semana que nos separamos se encaró una chica”.

“Fue en un boliche. Yo no sufro, que haga lo que quiera pero me parece que decirlo no está bien. Yo no lo diría por respeto a él”, comentó indignada la panelista.