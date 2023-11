Aunque Majo Martino y Locho anunciaron que su separación se daba en buenos términos, la realidad parecería mostrar lo contrario. Ahora la panelista de Mañanísima le dedicó un “palito” recriminándole una polémica actitud que tuvo.

“Yo no sufro. Que haga lo que quiera, pero decirlo no está bien”.

“Mi ex dijo en un streaming que la misma semana que nos separamos se había encarado a una chica en un boliche. ¿Eso está bien?”, señaló, en el ciclo de Carmen Barbieri cuando abordaban como tema la separación de los famosos.

Estefi Berardi le dio la razón a la periodista. “No, horrible. Una falta de respeto. Si lo hacés, ¿por qué lo decís?”, se despachó.

Foto: Web Por: Ivan Basso

MAJO MARTINO LE RECLAMÓ A LOCHO UNA POLÉMICA DECLARACIÓN

“Yo no sufro. Que haga lo que quiera, pero decirlo no está bien”, disparó la panelista.

“Yo no lo diría por respeto a él. Si lo hago, ponele, me quedo callada”, agregó, mientras Estefi calificaba de “infantil” la actitud de Loccho e iba por más. “¿Te separaste un poco por eso? ¿Lo veías infantil?”, arremetió.

“Por respeto a él, porque yo sí lo respeto mucho, no quiero decir por qué me separé. Tampoco hay un motivo puntual”, culminó, contundente mientras agregaba un tibio “él también me respeta”.