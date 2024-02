Quedó todo mal entre Majo Martino y Locho Loccisano y hoy su relación parece más quebrada que nunca. En un tensísimo encuentro que tuvo el exparticipante de El Hotel de los Famosos con el cocinero Santiago del Azar en una nota con Mañanísima, con quien están peleados, soltó una frase que no le gustó nada a la periodista.

“No me gustó nada”.

“¿Seguís hablando con Majo?”, fue la pregunta del cronista del ciclo de Carmen Barbieri.

“Lo mínimo y necesario”, soltó el ex Combate, sin embargo la respuesta terminó en una fuerte réplica.

Foto: Captura de TV

EL ENOJO DE MAJO MARTINO POR LA DEFINICIÓN DE LOCHO SOBRE CÓMO SE LLEVAN

Ya en el estudio, Majo no ocultó su malestar.

“No me gustó. Dijo ‘lo mínimo y necesario’ y es ‘lo justo y lo necesario’… Yo ya no quiero hablar más del tema. Me cansé”, arrojó, filosa.

“¡Basta! ¿Qué es esto?”, se despachó.