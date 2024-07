Belén Francese se convirtió en mamá de Vitto hace poco más de tres años y desde entonces dejó de lado su carrera artística dedicándose a su hijo, con una sensibilidad tan aflorada que este domingo pidió la pena más dura para los abusadores de menores.

En Almorzando con Juana, la modelo recordó el histórico juicio que mantiene con una empresa de transporte por la muerte de su hermano y le reclamó a Ramiro Marra, otro invitado a la mesaza, que pida penas más severas ante la Justicia.

Belén Francese en Almorzando con Juana Viale (Foto: captura eltrece)

“Yo soy muy empática y sufro también con otros casos de niños que me ponen loca. Yo creo y propongo que a todos los que son pedófilos o todos los que destruyeron la vida de un niño… Tiene que cambiar la ley... Pena de muerte. Tiene que ser más severa la ley. “Es mi opinión y me la re banco”, lanzó, sobre una figura legal que no existe en Argentina.

BELÉN FRANCESE PIDIÓ LA PENA MÁS SEVERA PARA EL DELITO MÁS ABERRANTE

“El tema de abuso, que yo siempre lo pongo en la mesa, como Alperovich que tuvo una condena de 16 años; y después un maestro que también cometió el ilícito del abuso, tuvo tres cadenas perpetuas. ¿Qué cambia? Es una vida que arruinaron. Para mí la condena siempre tiene que ser la máxima” coincidió Juana Viale.

“La máxima total”, le respondió Belén. “Vos pensá que ese niño ya está roto, no sabés si llega a los 18 años. Queda roto de por vida. Vivimos con estos monstruos, yo soy consciente de eso, pero ¿cómo la ley no puede ser igual o largarlos tan rápido?”, le preguntó la invitada a Ramiro Marra.

Belén Francese en Almorzando con Juana Viale (Foto: captura eltrece)

“Hay cosas más malas que otras y más graves. Se llevan vidas, ilusiones, sueños. No te podés meter con lo más indefenso del mundo que es un niño. Entonces ahí creo que tienen que decir ‘Bueno, basta. Este país, con todos estos corruptos, con toda esta delincuencia, tiene que cambiar. Vamos a cambiarla’”, pidió Belén, que fue por más.

“Yo no creo que una persona que hace semejante bestialidad tenga por qué tener también derechos humanos que lo defiendan porque para mí no es humano. El caso de Lucio (Dupuy), ponele, no son humanos. (…) ¿Cómo se pueden curar de haber hecho algo así? No tiene cura esa persona, no es una madre, no es humana, no está a la par de otros. No creo que tenga un derecho a una segunda oportunidad”, remató.

