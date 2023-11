Al igual que Florencia Peña, María Fernanda Callejón y Gisela Bernal, entre muchas otras famosas, Belén Francese comenzó a vender contenido erótico. La actriz se hizo un perfil en DivasPlay, una plataforma para adultos muy parecida a OnlyFans, en la que ofrece sus fotos de alto voltaje a cambio de una suscripción mensual en dólares.

“Amo disfrutar y que me disfruten. También liberar prejuicios y trascender. Creo que cuanto más versátil sos más valiosa en lo artístico. Hago tele, teatro y DivasPlay ¿Qué más?”, expresó en un ida y vuelta con Paparazzi, tras haber protagonizado su primera producción subida de tono para la plataforma.

“Todo lo hago por mi hijo. Con lo que gano pago el colegio”.

Antes de cerrar, reveló para qué usará el dinero que ya está ganando gracias a la plataforma. “Todo lo hago por mi hijo. Con lo que gano pago el colegio”, cerró Belén, contenta por haberse sumado a DivasPlay.

EL MARIDO DE BELÉN LA CONVENCIÓ PARA QUE VENDA CONTENIDO ERÓTICO

Además, Belén reveló que su marido, Fabián Lencinas, la convenció para que se hiciera un perfil en la plataforma para adultos.

“Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije ‘bueno, ahora es el momento porque me siento plena’. Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo”, cerró, contenta por su decisión.