El caso por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo tras la audiencia judicial en la que declararon los acusados. Allí, una frase del padrastro encendió la polémica y generó fuerte rechazo.

Según informó Luis Otero en Mediodía Noticias (eltrece), durante su declaración en la Oficina Judicial, Maicol González negó las acusaciones en su contra y lanzó una controvertida defensa: “Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltrato y agua fría, no”.

El padrastro de Ángel declaró ante la Justicia y lanzó una frase que genera polémica: “Se lo corregía” (captura de eltrece)

La causa investiga un presunto homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, y también está imputada la madre del niño, Mariela Altamirano. Ambos se encontraban cara a cara en la sala junto a sus abogados, en una audiencia cargada de tensión.

Otero describió el clima como estremecedor: “Nos metemos en la sala de audiencias, donde declaró el padrastro. El papá de Ángel pidió justicia. Están cara a cara, casi codo a codo, los acusados y los querellantes. La Justicia que no escuchó al nene, ahora escucha cómo se defienden”.

EL PAPÁ DE ÁNGEL PIDIÓ JUSTICIA, QUEBRADO DE DOLOR EN COMODORO RIVADAVIA

Luis López, papá de Ángel (captura de eltrece)

En ese contexto, el padre del niño, Luis López, expresó su dolor y exigió respuestas: “Le hice todos los estudios médicos, él no tenía ningún problema. Cinco meses le dieron a esos asesinos, cinco meses y me lo mataron. Quiero que se haga justicia y que paguen”.

Mientras avanzaba la audiencia, la madre biológica permanecía en silencio, sin levantar la vista, y el padrastro continuaba negando cualquier tipo de responsabilidad.