El juicio entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y emociones a flor de piel. Tras una audiencia clave en la causa por violencia de género que los enfrenta desde 2022, la actriz habló con Intrusos y terminó quebrándose en vivo.

A la salida de Tribunales, destacó: “Considero que se ha avanzado mucho y ha sido una jornada positiva”.

La actriz dejó en claro que el clima con Diotto es de total distancia. “No crucé palabra con mi expareja. Nunca enfrenté a un juicio de esta naturaleza, no tengo ni idea cómo es”, confesó, y agregó: “Lo único que vi y seguí con mucho interés fue el juicio de Julieta Prandi. Acá el escenario es diferente”.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. Captura: Intrusos / América TV

Qué dijo Fernanda Callejón sobre el llanto de Ricky Diotto

Sobre el encuentro en la audiencia, Callejón fue contundente: “No dirigí palabra, no nos saludamos, nada. Entre las partes sí nos saludamos, saludé a los abogados de él con mucho respeto, pero entre él y yo tratamos de mantener una distancia prudencial”.

El momento más fuerte llegó cuando le mencionaron que, por la mañana, Diotto se había quebrado en una entrevista. Ahí, la actriz no pudo contener la emoción: “Qué locura… ¿Querés que te diga las veces que lloré yo en silencio? Ustedes me ven divina en cámara cuando estoy trabajando, no me voy a hacer cargo de lo que hace él”.

Con la voz quebrada, siguió: “Lo único que voy a decir es que yo aposté a la familia. Nadie más que ustedes, que me vieron nacer desde los 18 años en este medio, nos acompañó como familia, el casamiento público y lo que yo luché para ser madre”.

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón. Fotos: Instagram (@rickydiotto y @fercallejon)

Por qué Fernanda Callejón lloró al hablar del vínculo con su ex

Ya entre lágrimas, Callejón recordó el vínculo que los unió: “Claro que hubo un gran amor y yo aposté a la familia, claro que lo aposté, pero no terminó así. Estar con una persona como el papá de mi hija es estar en una montaña rusa permanente”.

Finalmente, sin poder sostener la entereza, cerró con un pedido claro: “Que se haga justicia”, dijo con firmeza.



