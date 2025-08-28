Ricky Diotto y María Fernanda Callejón se reencontraron este jueves en los Tribunales de Campana en el marco de la audiencia previa al juicio de su escandalosa separación con una hija de por medio.
Según reveló Alejandro Guatti en Intrusos empezó a las 12 del medio día y detalló que “estuvieron cara a cara, a menos de dos metros de distancia, al menos 15 minutos antes de entrar a la sala”.
Desde que la actriz y el odontólogo se separaron en junio del 2022 tras 11 años de matrimonio, con Giovanna como fruto de su relación, empezó una guerra méditica y judicial que está a poco de definirse con denuncias de violencia de género incluídas.
EL IDA Y VUELTA DE LA PRENSA CON RICKY DIOTTO TRAS SALIR DE LA AUDIENCIA POR SU DIVORCIO DE FERNANDA IGLESIAS
Alejandro Guatti: “¿Cómo estas?"
Ricky Diotto: “Feliz. Me voy chicos, tengo que ir a trabajar”
Alejandro Guatti: “¿Creés que van a lograr la paz?”
Ricky Diotto: “Sí, va a estar todo bien”
Alejandro Guatti: “¿Se van a poder entender?"
Ricky Diotto: “Más vale, sí”
Alejandro Guatti: “¿Estás conforme con esto? ¿Lo esperabas?"
Ricky Diotto: “Claro, desde el primer día que lo espero”
