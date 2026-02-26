El arranque de Gran Hermano Generación Dorada no tardó en generar controversia. A las peleas y escándalos judiciales que rodean a algunos participantes, ahora se sumó una acusación explosiva: Julieta Poggio, que tiene a su hermana Lolo compitiendo, aseguró que “todos están acomodados” en la nueva edición del reality.

La influencer, que saltó a la fama en la edición 2022, se despachó durante un vivo de Instagram. Allí, respondió a quienes cuestionaron la presencia de su hermana, Lolo Poggio, en la casa más famosa del país.

Juli Poggio habló del ingreso de Lolo a Gran Hermano (Foto de Instagram y Telefe)

“Se llama Edición Dorada porque, claramente, todos están acomodados. Básicamente, a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones, así que cerramos la boquita”, disparó Poggio, dejando en claro su postura y sumando leña al fuego de las sospechas.

JULIETA POGGIO ASEGURÓ QUE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO ESTÁN “ACOMODADOS” Y SANTIAGO DEL MORO LE SALIÓ AL CRUCE

El conductor del ciclo, Santiago Del Moro, no tardó en salir al cruce de los rumores. Desde su programa radial, enfrentó las versiones de acomodo y defendió el proceso de selección que hizo el equipo de producción de de Telefe.

“Toda la gente que está, o llegó porque la llamaron para hacer un casting, o porque fue al casting abierto, o porque se anotó en la página. Estaba toda la posibilidad al alcance de la mano y adentro hay gente que pasó por todas las instancias”, explicó Del Moro, buscando llevar claridad a la polémica.

Julieta Poggio (Foto: captura de Rumis).

El conductor fue más allá y dio ejemplos concretos: “Andrea del Boca se postuló ella y Yanina Zilli se anotó en la página como cualquier persona”, detalló. Sin embargo, admitió que hubo excepciones: “Lolo Poggio y Divina Gloria fueron las únicas invitadas a participar”.

“La gran gran gran mayoría son chicos que se anotaron, algunos más famosos que otros, pero se anotaron todos. Se salió a buscar a muy poca gente porque es un programa que te tiene que gustar mucho para meterte ahí”, cerró Del Moro.

