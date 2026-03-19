El clima en Gran Hermano Generación Dorada se volvió tenso este miércoles 18 de marzo, luego de que el Big detectara un complot masivo dentro de la casa. Sin dudarlo, decidió anular todos los votos y mandar a todos los participantes a placa.

Pero el enojo no quedó solo en la voz del Big. Santiago del Moro también salió con los tapones de punta en vivo y dejó en claro su indignación por lo ocurrido.

Complot en Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

“NOS SIGAN JODIEDO”: SANTIAGO DEL MORO LES RECORDÓ LAS REGLAS A LOS “HERMANITOS”

“El complot es algo que no va. Vimos charlas explícitas, jugadores marcados de antemano. Por eso esta sanción”, lanzó el conductor, visiblemente molesto por la actitud de los “hermanitos”

En la misma línea, Del Moro advirtió que las consecuencias no terminarán en la placa general. “Las sanciones, más allá de las placas, también van a tener que ver con el presupuesto del súper. Las reglas que no cumplan van a afectar el tiempo que tengan para comprar”, reveló, anticipando más castigos dentro del juego.

Finalmente, Del Moro cerró con una frase contundente que reflejó su fastidio: “Ser un buen jugador de GH es saber cuándo exponerse y cuándo no. No cruzar límites… No sigan jodiendo”.