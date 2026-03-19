La tensión explotó en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y el resultado fue una de las sanciones más fuertes de la temporada: todos los participantes quedaron nominados.

Luego de varias semanas con actitudes al límite, el Big decidió intervenir con un comunicado contundente que dejó a todos en shock. La advertencia fue clara desde el inicio: “En esta casa pasan cosas buenas y de las otras. Como todos saben, el voto en esta casa es secreto e individual”, comenzó diciendo.

En ese sentido, remarcó una de las reglas más importantes del juego: “Esto significa que no pueden hacer explícito, inducir o acordar votos. Que quede claro, el complot está prohibido. Entiendan por complot a todo pacto entre dos o más personas para votar en contra de uno o más compañeros”, siguió.

Foto: Captura (Telefe)

Si bien reconoció que al comienzo decidió ser flexible, dejó en claro que la paciencia se terminó: “Durante las primeras semanas he visto situaciones al límite del reglamento… pero lo que he visto en estas últimas horas no respeta el espíritu de este juego. Y mucho menos de esta casa, mi casa”.

Por todo lo expresado, la sanción no tardó en llegar y fue demoledora: “Todos los votos quedan anulados. Es decir, quedan sin efecto todas las nominaciones”.

Y como si eso fuera poco, redobló la apuesta con una medida ejemplificadora: “Todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento, están nominados. Todos, sin excepción. Reitero: los 24 jugadores están nominados”, remarcó. Incluso el líder de la semana fue alcanzado por la decisión: “Vos también, Manuel. Perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”, cerró, tajante.

¡Qué momento!

Gran Germano: “Todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento, están nominados. Todos, sin excepción. Reitero: los 24 jugadores están nominados”.

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CATRIEL Y PACO AMOROSO ENTRARON A GRAN HERMANO Y SE METIERON EN EL ESCÁNDALO DE TINI STOESSEL Y EMILIA MERNES

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un momento totalmente inesperado con el ingreso de Catriel y Paco Amoroso, quienes no solo revolucionaron a los participantes, sino que además se metieron de lleno en uno de los escándalos más calientes del momento que involucra a Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Lejos de pasar desapercibido, Catriel aprovechó su paso por el confesionario para hacer un descargo que rápidamente se volvió viral y apuntó directo contra las artistas.

Fiel a su estilo frontal, disparó sin filtro: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado”, comenzó diciendo, con humor.

Foto: Captura (Telefe)

Pero eso no fue todo. El músico redobló la apuesta y dejó en claro su hartazgo con la situación mediática que rodea a ambas cantantes: “Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”, siguió. Y cerró, tajante: “Me tienen cansado. Unas pesadas”.

Catriel: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”.

El momento generó sorpresa dentro y fuera de la casa, ya que el conflicto entre Tini y Emilia viene escalando en redes y en el mundo del espectáculo, y ahora sumó un capítulo completamente inesperado desde el reality de Telefe.