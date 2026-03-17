El exfutbolista Brian Sarmiento quedó en el centro de la polémica tras confirmarse que la Justicia ordenó un embargo preventivo por una deuda de cuota alimentaria a favor de su hija. El monto inicial fijado es de $1.540.000, aunque la suma total reclamada supera los $12.800.000.

Según explicó el abogado de Tessie, la expareja del futbolista, en El Diario de Mariana, el embargo salió en primera instancia y ya quedó firme por ese monto inicial. La causa se encuentra actualmente en la Defensoría de Menores Nº 3, que debe dictaminar en los próximos días si el resto de la deuda también queda firme.

Brian Sarmiento de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Conforme a los dichos del letrado Horacio Solari, el juzgado ya notificó a las empresas Quarzo y Telefé, responsables de pagarle a Sarmiento por sus trabajos en televisión.

¿LE AVISARÁN A BRIAN SARMIENTO SOBRE EL EMBARGO?

En el programa de América aclararon que la decisión de avisarle o no a Brian Sarmiento depende de las empresas y del programa donde trabaja. El embargo recae sobre quienes tienen la obligación de pagarle, y no depende de la voluntad del exfutbolista: “Las empresas son solidariamente responsables si no retienen el pago correspondiente", dijo Solari.

Foto: Instagram (@bbriansarmiento) Por: Fabiana Lopez

Según reveló Santiago Riva Roy, el participante de Gran Hermano ya estaba al tanto de la situación: “Cuando hizo el casting para ingresar a la casa, advirtió que tenía un conflicto judicial con su expareja y que esto podía suceder. Desde Telefe aclararon que solo le notificarán si la Justicia lo ordena expresamente”.

CUÁNTO DEBE BRIAN SARMIENTO Y DESDE CUÁNDO NO PAGA

La deuda total de cuota alimentaria asciende a más de $12.800.000. De ese monto, $1.540.000 ya quedaron firmes y el resto está en proceso de confirmación judicial. El último pago que realizó Sarmiento fue el 16 de abril de 2024, y no fue por voluntad propia, sino por una medida cautelar que obligó a la defensa a cumplir con la obligación.

Mes a mes, la Justicia podrá retener un porcentaje de los ingresos de Sarmiento hasta saldar la deuda, según informaron en El Diario de Mariana. No pueden descontarle la totalidad de sus haberes, pero sí una parte significativa para garantizar el pago de la cuota alimentaria.

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